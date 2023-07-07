Вартість нового пакета військової допомоги від США, про який адміністрація Джо Байдена оголосить у п’ятницю, складе суму до $800 мільйонів.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Американські офіційні особи заявили в четвер, що про військову допомогу Україні буде оголошено в п'ятницю. Зброя надійде зі складів Пентагону і включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також ряд боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

Крім того, за даними джерел, США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Очікують, що Пентагон надасть снаряди зі зниженим "коефіцієнтом невдач". Це означає, що у пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення.

У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.

Білий дім також заявив, що питання касетних боєприпасів "активно розглядають".