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Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ

Пятница, 7 июля 2023, 12:08

Стоимость нового пакета военной помощи от США, о котором администрация Джо Байдена объявит в пятницу, составит сумму до $800 миллионов.

Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Американские официальные лица заявили в четверг, что о военной помощи Украине будет объявлено в пятницу. Оружие поступит со складов Пентагона и будет включать бронетранспортеры "Брэдли" и "Страйкер", а также ряд боеприпасов, таких как снаряды для гаубиц и высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS.

Кроме того, по данным источников, США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. Ожидается, что Пентагон предоставит снаряды с пониженным "коэффициентом неудач". Это означает, что в пакете помощи будет гораздо меньше боеприпасов, которые могут привести к непреднамеренным жертвам среди гражданского населения.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения.

В Пентагоне пока официально не подтвердили передачу кассетных боеприпасов Украине, но отметили, что этот вопрос действительно обсуждается.

Белый дом также заявил, что вопрос кассетных боеприпасов "активно рассматривается".

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