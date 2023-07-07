Розвідка Естонії: ЗСУ ще не задіяли всі зібрані для наступу сили, активно б'ють по тилах РФ

Збройні сили України (ЗСУ) зберігають ініціативу і досягли локальних успіхів на кількох напрямках у своєму наступі, повідомили у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в щотижневому зведенні естонського розвідувального центру, повідомляє ERR.

За даними естонської розвідки, імовірно, ЗСУ ще не задіяли всі зібрані для наступу сили і продовжують шукати слабкі місця в обороні російських окупаційних військ.

До того ж українські війська зосередилися на завданні ударів по важливих тилових об'єктах російських окупантів. Таким чином вони намагаються виснажити російські підрозділи.

Тому, ймовірно, ЗСУ бережуть свої сили для того, щоб їх можна було задіяти у вдалий момент у майбутньому, додали естонські розвідники.

Згідно із даними української сторони, з 4 червня ЗСУ вдалося звільнити дев’ять населених пунктів і територію площею 160 квадратних кілометрів.

Водночас війська РФ здебільшого зайняті відбиттям ударів українських сил. Проте вони здійснювали атаки на лінії Куп'янськ – Сватове, де домоглися мінімальних результатів, додали у розвідці Естонії.

Раніше глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявляв, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно в ході контрнаступу, щоб уникнути великих втрат, намагаючись прорватися вперед.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок. За його словами, "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу".