Разведка Эстонии: ВСУ еще не задействовали все собранные для наступления силы, активно бьют по тылам РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют инициативу и достигли локальных успехов на нескольких направлениях в своем наступлении, сообщили в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в еженедельной сводке эстонского разведывательного центра, сообщает ERR.

По данным эстонской разведки, вероятно, ВСУ еще не задействовали все собранные для наступления силы и продолжают искать слабые места в обороне российских оккупационных войск.

К тому же украинские войска сосредоточились на нанесении ударов по важным тыловым объектам российских оккупантов. Таким образом они пытаются истощить российские подразделения.

Поэтому, вероятно, ВСУ берегут свои силы для того, чтобы их можно было задействовать в удачный момент в будущем, добавили эстонские разведчики.

Согласно данным украинской стороны, с 4 июня ВСУ удалось освободить девять населенных пунктов и территорию площадью 160 квадратных километров.

В то же время войска РФ в основном заняты отражением ударов украинских сил. Однако они осуществляли атаки на линии Купянск – Сватово, где добились минимальных результатов, добавили в разведке Эстонии.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно в ходе контрнаступления, чтобы избежать больших потерь, пытаясь прорваться вперед.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам. По его словам, "Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления".