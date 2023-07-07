Україна чекає від Словаччини ще 16 САУ "Зузана"

Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова на спільному брифінгу з президентом України у Братиславі.

"Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже ближчим часом. Ми будемо спільно розробляти новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів", – повідомила Чапутова.

Скоріш за все, йдеться про угоду, давно анонсовану міністром оборони Словаччини: про постачання протягом року 16 САУ "Зузана" для України, на що надають кошти Німеччина, Норвегія і Данія.

Вона додала, що також Словаччина докладеться до розмінування в Україні.

"Ми готові купувати відповідну словацьку техніку і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування. Україна і Словаччина разом можуть стати донорами глобального захисту людей від такої загрози", – зазначив зі свого боку Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після переговорів з Зеленським прем'єр Чехії Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.