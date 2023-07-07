Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16

Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю в Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці і ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів", – сказав Фіала.

Він додав, що Чехія допоможе Україні підготувати фахівців для використання винищувачів F-16 та надасть Україні симулятор для тренувань.

"Повинен сказати, що викликає захоплення те, як мужньо Україна захищається від варварського нападу Росії, і я радий, що мужньому захисту, успішній обороні допомагають і наші поставки військової допомоги", – наголосив чеський прем’єр.

Він зауважив, що розв'язана Росією триває вже 500 днів, і Чехія відправили майже 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів Україні.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

Торік Чехія вже передавала Україні бойові гелікоптери.

Замість наданих Україні Чехія домовилась про поставки гелікоптерів зі США.