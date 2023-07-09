Фінляндія тимчасово відновить внутрішній прикордонний контроль через приїзд Байдена

Фінляндія тимчасово відновить паспортний контроль на внутрішніх кордонах країни у зв’язку із візитом президента США Джо Байдена, який запланований на 13 липня.

Про відповідне рішення оголосив уряд країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зазначається, що буде здійснюватись перевірка документів, що посвідчують особу, на внутрішніх пунктах перетину кордону.

Заходи діятимуть з 8 по 15 липня і будуть впроваджені в окремих пунктах перетину кордону для повітряного і водного сполучення, а також на сухопутних кордонах Фінляндії зі Швецією і Норвегією.

Відновлення прикордонного контролю не вплине на рух прогулянкових суден.

Внутрішні кордони країн Шенгенської угоди можна перетинати в будь-якому місці, зокрема з Фінляндії до Швеції або Норвегії, за умови, що в пасажирів немає товарів, що декларуються.

Рух на сухопутних кордонах Фінляндії зі Швецією та Норвегією, що не проходить через пункти перетину кордону, також не буде піддаватися посиленому контролю.

Регулярний перетин кордону відновиться після скасування тимчасових заходів 15 липня.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден прибуде до Фінляндії з візитом 13 липня для участі у саміті між Сполученими Штатами та північноєвропейськими країнами.

Саміт у Гельсінкі відбудеться після зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.