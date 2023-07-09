Финляндия временно возобновит внутренний пограничный контроль из-за приезда Байдена

Финляндия временно возобновит паспортный контроль на внутренних границах страны в связи с визитом президента США Джо Байдена, который запланирован на 13 июля.

О соответствующем решении объявило правительство страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Отмечается, что будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, на внутренних пунктах пересечения границы.

Меры будут действовать с 8 по 15 июля и будут внедрены в отдельных пунктах пересечения границы для воздушного и водного сообщения, а также на сухопутных границах Финляндии со Швецией и Норвегией.

Восстановление пограничного контроля не повлияет на движение прогулочных судов.

Внутренние границы стран Шенгенского соглашения можно пересекать в любом месте, в частности из Финляндии в Швецию или Норвегию, при условии, что у пассажиров нет декларируемых товаров.

Движение на сухопутных границах Финляндии со Швецией и Норвегией, не проходящее через пункты пересечения границы, также не будет подвергаться усиленному контролю.

Регулярное пересечение границы возобновится после отмены временных мер 15 июля.

Ранее сообщалось, что Джо Байден прибудет в Финляндию с визитом 13 июля для участия в саммите между Соединенными Штатами и североевропейскими странами.

Саммит в Хельсинки состоится после встречи лидеров НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.