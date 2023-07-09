Cаміт НАТО охоронятимуть тисячі військових із найсучаснішим озброєнням

Шістнадцять країн-членів НАТО надіслали загалом близько тисячі військових, бойову авіацію і сучасну техніку для охорони саміту Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, перед самітом Вільнюс перетворили на "фортецю", захищену найсучаснішим озброєнням.

Зазначається, що Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків.

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція відправляє самохідні гаубиці Caesar.

Франція, Фінляндія і Данія розміщують військові літаки в Литві, а Велика Британія і Франція постачають засоби боротьби з безпілотниками.

Крім того, Польща і Німеччина надіслали посилені гелікоптерами сили спеціальних операцій.

Як заявив президент Литви Гітанас Науседа, зусилля Альянсу із забезпечення повітряної безпеки під час саміту означають, що НАТО необхідно терміново створити постійну систему протиповітряної оборони в країнах Балтії.

Також Литва втричі збільшила кількість прикордонників на білоруському та російському кордонах, до них приєднались офіцерів з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

"Ми готуємося до різних провокацій", – сказав начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону або появи військової техніки без пояснення причин.

Раніше повідомлялося, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.