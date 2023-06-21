Іспанія відправить комплекс NASAMS для захисту саміту НАТО у Вільнюсі – ЗМІ

На час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Іспанія відправить туди зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде у сусідній Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іспанське видання ABC.

Разом із батареєю NASAMS для забезпечення безпеки саміту НАТО з Латвії до Литви також вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.

"Цей внесок в оборону самого Вільнюського саміту НАТО демонструє нашу надійність, нашу сумісність з іншими системами НАТО і нашу відданість Атлантичному альянсу", – наводить видання слова своїх джерел із військових кіл Іспанії.

Іспанія розгорнула комплекс NASAMS у Латвії у червні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО.