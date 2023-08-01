Британська розвідка повідомила про активні бої на півдні і проблеми армії РФ у цьому регіоні

На півдні України інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області, і російські війська тут зіткнулись з низкою проблем.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 1 серпня, опублікованому у Twitter.

У відомстві зазначили, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають сформовані зі Східного і Південного військових округів окупаційні підрозділи, що, ймовірно, створює проблеми з координацією дій, додали у розвідці.

За даними відомства, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і також відчувають, що їм давно пора на ротацію з лінії фронту.

"На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка зазначала, що атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії свідчать, що в Кремлі вже нездатні убезпечити власне населення від війни.