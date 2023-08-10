Польські військові під час польоту загубили детонатор від ракети над Біловезькою пущею

Польські військові під час патрульного польоту біля кордону з Білоруссю загубили детонатор від ракети, яка була закріплена на гелікоптері.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Загальному командуванні видів збройних сил Польщі поінформували, що військові розшукують загублений детонатор від ракети.

"У вівторок після завершення вильоту з’ясувалося, що на одному з гелікоптерів, що здійснює патрулювання у прикордонній зоні, відсутній детонатор в одній з ракет. Політ виконувався уздовж кордону, не над зонами забудови. Оскільки пошук ще не дав результатів, інформуємо, що детонатор має вбудований захист і не становить загрози для довкілля. Але якщо ви знайдете його – будь ласка, позначте місце та сповістіть найближчий військовий підрозділ або поліцію", – зазначили у командуванні, додавши, що пошуки продовжуються.

Військові додали, що такі випадки періодично трапляються і вже бували в Афганістані.

За інформацією RMF24, гелікоптери вилетіли з аеропорту у Кривлянах під Білостоком та звідти рушили до кордону з Білоруссю. Детонатор, скоріш за все, випав над Біловезькою пущею. Це металевий конус довжиною 11 см. У цьому випадку ракета була закріплена на гелікоптер Мі-24.

Нагадаємо, після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів.

Вихідними ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.

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