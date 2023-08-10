Польские военные во время полета потеряли детонатор от ракеты над Беловежской пущей

Польские военные во время патрульного полета у границы с Беларусью потеряли детонатор от ракеты, которая была закреплена на вертолете.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Общем командовании видов вооруженных сил Польши проинформировали, что военные разыскивают утерянный детонатор от ракеты.

"Во вторник после завершения вылета выяснилось, что на одном из вертолетов, осуществляющем патрулирование в приграничной зоне, отсутствует детонатор в одной из ракет. Полет выполнялся вдоль границы, не над зонами застройки. Поскольку поиск еще не дал результатов, информируем, что детонатор имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающей среды. Но если вы найдете его – пожалуйста, обозначьте место и сообщите ближайшему военному подразделению или полиции", – отметили в командовании, добавив, что поиски продолжаются.

Военные добавили, что такие случаи периодически случаются и уже бывали в Афганистане.

По информации RMF24, вертолеты вылетели из аэропорта в Кривлянах под Белостоком и оттуда двинулись к границе с Беларусью. Детонатор скорее всего выпал над Беловежской пущей. Это металлический конус длиной 11 см. В данном случае ракета была закреплена на вертолет Ми-24.

Напомним, после провокации Минска 1 августа, когда два белорусских вертолета залетели вглубь территории Польши, Варшава начала переброску к границе с Беларусью дополнительных сил и ударных вертолетов.

В выходные ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а перед тем главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

На этой неделе Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

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