У Латвії забудовника оштрафували на 7440 євро за спробу дати хабар коньяком

У Латвії за спробу дати хабаря керівнику муніципальної будуправи фізичній особі призначили штраф у 7440 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Згідно з матеріалами справи, забудовник дав представнику будуправи пляшку коньяку вартістю майже 150 євро. Мета – змусити посадовця зловживати своїм службовим становищем і ухвалити план будівництва будівель відпочинку в охоронюваній зоні дюн на узбережжі Балтійського моря та Ризької затоки. Нормативні акти це суворо забороняють.

Про спробу дати хабар голова міської будуправи негайно повідомив у Бюро із запобігання та боротьби з корупцією (KNAB). 15 липня 2022 року бюро порушило кримінальну справу.

У бюро зазначили, що вітають таку пильність, а також нагадали про порядок дій у разі, якщо отримано пропозицію про хабар: не погоджуватися, але не відхиляти пропозицію негайно, просити час розглянути пропозицію або просити не розв'язувати такі питання наразі, після чого негайно зв'язатися з KNAB.

Як повідомлялося, Спеціалізований кримінальний суд у словацькій Банській Бистриці виніс вирок колишній очільниці Управління праці в місті Пєштяни – 5 років за отримання хабаря у вигляді сумки з овочами.