В Латвии застройщика оштрафовали на 7440 евро за попытку дать взятку коньяком

В Латвии за попытку дать взятку руководителю муниципальной стройуправы физическому лицу назначили штраф в 7440 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Согласно материалам дела, застройщик дал представителю стройуправы бутылку коньяка стоимостью почти 150 евро. Цель – заставить чиновника злоупотреблять своим служебным положением и принять план строительства зданий отдыха в охраняемой зоне дюн на побережье Балтийского моря и Рижского залива. Нормативные акты это строго запрещают.

О попытке дать взятку председатель городского совета немедленно сообщил в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). 15 июля 2022 года бюро возбудило уголовное дело.

В бюро отметили, что приветствуют такую бдительность, а также напомнили о порядке действий в случае, если получено предложение о взятке: не соглашаться, но не отклонять предложение немедленно, просить время рассмотреть предложение или просить не решать такие вопросы сейчас, после чего немедленно связаться с KNAB.

Как сообщалось, Специализированный уголовный суд в словацкой Банской Быстрице вынес приговор бывшей руководительнице Управления труда в городе Пештяны – 5 лет за получение взятки в виде сумки с овощами.