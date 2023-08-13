МЗС Фінляндії раптово скоротило співробітників, які керують проєктами в країнах, що розвиваються

Міністерство закордонних справ Фінляндії завчасно почало готуватися до заходів нового уряду зі скорочення проєктів, спрямованих на допомогу країнам, що розвиваються.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Співробітникові, який займався питаннями співробітництва з третіми країнами, перед літніми відпустками повідомили, що його робота завершується.

"Я мав зберегти свою посаду, але цього не сталося. І я не один такий", – каже посадовець, який побажав зберегти анонімність.

Два десятки тимчасових посад не були продовжені влітку. У багатьох випадках йдеться про посадовців, які відповідали за забезпечення співпраці з країнами, що розвиваються, на сотні мільйонів євро. Десятки мільйонів євро були виплачені з коштів фінських платників податків.

Пекка Пуустінен, заступник державного секретаря з підбору персоналу МЗС, підтверджує, що низка тимчасових посад припиняє свою роботу.

Проєкти у сфері допомоги країнам, що розвиваються, ще не закриті, але роботу людей, які контролюють її, припинено.

Державний службовець, який втратив роботу, побоюється, що тепер, коли за витрачанням грошей фінських платників податків нікому стежити, корупція зростатиме.

За словами заступника держсекретаря Пуустінена, роботу буде розподілено між рештою співробітників.

Згідно з урядовою програмою, за весь термін роботи кабміну на співпраці з країнами, що розвиваються, буде зекономлено близько мільярда євро. Вілле Тавіо, міністр з питань співпраці з країнами, що розвиваються, заявив, що фокус співпраці Фінляндії в галузі розвитку зміщується на Україну. У рамках урядової програми на допомогу Україні виділено 232 млн євро протягом чотирьох років.

Як повідомлялося, Фінляндія готує для України нову допомогу з обладнанням для водопостачання та очищення стічних вод.