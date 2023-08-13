МИД Финляндии внезапно сократил сотрудников, которые руководят проектами в развивающихся странах

Министерство иностранных дел Финляндии заблаговременно начало готовиться к мерам нового правительства по сокращению проектов, направленных на помощь развивающимся странам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Сотруднику, который занимался вопросами сотрудничества с третьими странами, перед летними отпусками сообщили, что его работа завершается.

"Я должен был сохранить свою должность, но этого не произошло. И я не один такой", – говорит чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Два десятка временных должностей не были продлены летом. Во многих случаях речь идет о должностных лицах, которые отвечали за обеспечение сотрудничества с развивающимися странами на сотни миллионов евро. Десятки миллионов евро были выплачены из средств финских налогоплательщиков.

Пекка Пуустинен, заместитель государственного секретаря по подбору персонала МИД, подтверждает, что ряд временных должностей прекращает свою работу.

Проекты в сфере помощи развивающимся странам еще не закрыты, но работа людей, контролирующих ее, прекращена.

Потерявший работу государственный служащий опасается, что теперь, когда за расходованием денег финских налогоплательщиков некому следить, коррупция будет расти.

По словам заместителя госсекретаря Пуустинена, работа будет распределена между остальными сотрудниками.

Согласно правительственной программе, за весь срок работы кабмина на сотрудничестве с развивающимися странами будет сэкономлено около миллиарда евро. Вилле Тавио, министр по вопросам сотрудничества с развивающимися странами, заявил, что фокус сотрудничества Финляндии в области развития смещается на Украину. В рамках правительственной программы на помощь Украине выделено 232 млн евро в течение четырех лет.

Как сообщалось, Финляндия готовит для Украины новую помощь с оборудованием для водоснабжения и очистки сточных вод.