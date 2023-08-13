У Берліні сотні людей вийшли на марш за легалізацію конопель

Прихильники легалізації споживання канабісу пройшли в суботу Берліном під час традиційного конопляного параду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

За даними поліції, після мітингу біля мерії близько 500-600 учасників пройшли маршем містом.

Організатори вже багато років вимагають легалізації таких наркотиків, як марихуана і гашиш, які є похідними від рослини коноплі. Вони також виступають за полегшення доступу до медичного канабісу та за широке використання конопель.

Конопляний парад проводиться з 1997 року. Минулого року в ньому взяли участь близько 1 500 осіб. Цьогорічний девіз був таким: "Коноплі – це чудово для миру та клімату".

Уряд Німеччини планує легалізувати канабіс. Згідно з відомими на даний момент планами, дорослим буде дозволено зберігати до 25 грамів канабісу і вирощувати максимум три рослини для особистого використання.

У звичайних магазинах канабіс не продаватимуть. Натомість буде дозволено вирощувати та розповсюджувати канабіс у так званих конопляних клубах.

Карл Лаутербах, міністр охорони здоров'я Німеччини, очікував, що уряд розгляне його законопроєкт наступного тижня, але в суботу Німецька асоціація суддів (DRB) знову виступила з критикою закону.

"Дуже малий за обсягом закон призведе до високого рівня контролю з боку влади, численних нових суперечок і численних судових розглядів", – пояснив національний директор DRB Свен Ребен. За його словами, чорний ринок цих наркотиків не зменшиться завдяки нинішньому пропонованому законодавству.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням, а її послідовники – реєструвати відповідні організації.