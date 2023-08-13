В Берлине сотни людей вышли на марш за легализацию конопли

Сторонники легализации потребления каннабиса прошли в субботу по Берлину во время традиционного конопляного парада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

По данным полиции, после митинга у мэрии около 500-600 участников прошли маршем по городу.

Организаторы уже много лет требуют легализации таких наркотиков, как марихуана и гашиш, которые являются производными от растения конопли. Они также выступают за облегчение доступа к медицинскому каннабису и за широкое использование конопли.

Конопляный парад проводится с 1997 года. В прошлом году в нем приняли участие около 1 500 человек. Нынешний девиз был таким: "Конопля – это прекрасно для мира и климата".

Правительство Германии планирует легализовать каннабис. Согласно известным на данный момент планам, взрослым будет разрешено хранить до 25 граммов каннабиса и выращивать максимум три растения для личного использования.

В обычных магазинах каннабис не будут продавать. Зато будет разрешено выращивать и распространять каннабис в так называемых конопляных клубах.

Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии, ожидал, что правительство рассмотрит его законопроект на следующей неделе, но в субботу Немецкая ассоциация судей (DRB) снова выступила с критикой закона.

"Очень малый по объему закон приведет к высокому уровню контроля со стороны властей, многочисленным новым спорам и многочисленным судебным разбирательствам", – пояснил национальный директор DRB Свен Ребен. По его словам, черный рынок этих наркотиков не уменьшится благодаря нынешнему предлагаемому законодательству.

Напомним, Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением, а ее последователи – регистрировать соответствующие организации.