Захист Чорного моря є стратегічним пріоритетом для НАТО – глава Міноборони Болгарії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що у стратегічній концепції НАТО захист Чорного моря визначений як пріоритет.

З відповідною заявою він виступив перед курсантами Вищого військово-морського училища у Варні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

Тагарев зазначив, що в останні роки Чорноморський басейн став свідком першої за останні 78 років масштабної війни в Європі.

Він додав, що останнім часом у Чорному морі зросла кількість провокації проти країн-членів НАТО.

"У зв'язку зі зміною ситуації НАТО у своїй стратегічній концепції визначила захист Чорного моря своїм пріоритетом. Чорне море є надзвичайно важливим для безпеки, а також для економіки, транспорту та екології всіх країн-членів Альянсу в регіоні", – сказав міністр оборони Болгарії.

За його словами, це надзвичайно підвищує роль і відповідальність болгарських ВМС і вимагає серйозних інвестицій для їх прискореної модернізації та тісної інтеграції і взаємодії зі збройними силами інших країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, у квітні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Чорне море, як і Балтійське, має стати морем НАТО.