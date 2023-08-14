Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что в стратегической концепции НАТО защита Черного моря определена как приоритет.

С соответствующим заявлением он выступил перед курсантами Высшего военно-морского училища в Варне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Болгарии.

Тагарев отметил, что в последние годы Черноморский бассейн стал свидетелем первой за последние 78 лет масштабной войны в Европе.

Он добавил, что в последнее время в Черном море возросло количество провокаций против стран-членов НАТО.

"В связи с изменением ситуации НАТО в своей стратегической концепции определила защиту Черного моря своим приоритетом. Черное море является чрезвычайно важным для безопасности, а также для экономики, транспорта и экологии всех стран-членов Альянса в регионе", – сказал министр обороны Болгарии.

По его словам, это чрезвычайно повышает роль и ответственность болгарских ВМС и требует серьезных инвестиций для их ускоренной модернизации и тесной интеграции и взаимодействия с вооруженными силами других стран-членов Альянса.

Напомним, в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО.