У Латвії спецслужби виявили заклики приєднатися до групи Вагнера

Служба держбезпеки Латвії виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

Як пише "Європейська правда", про це заявили представники латвійської спецслужби, повідомляє Delfi.

Детальніших коментарів Служба держбезпеки не надала. Представники відомства лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання.

У СДБ також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує національній безпеці країни.

За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

СДБ закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до групи Вагнера.

Минулого тижня у Кракові з’явилися наклейки із закликом приєднатися до групи Вагнера.

Після цього Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера. Обом висунули звинувачення у шпигунстві.