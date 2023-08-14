У Польщі затримали двох росіян за звинуваченням у шпигунстві

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє "Європейська правда".

"ABW (Агентство внутрішньої безпеки) спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які у Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера", – зазначив міністр.

За його словами, обом росіянам висунули звинувачення у шпигунстві. Вони були взяті під варту.

ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.



Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів. Зокрема, 30 червня у Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста.

4 серпня у Польщі затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь РФ.