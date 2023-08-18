Чому гроші від продажу клубу “Челсі” російського олігарха досі не дійшли до України

Після початку повномасштабного вторгнення британський уряд заявив, що заморожує активи російського олігарха Романа Абрамовича, у тому числі футбольний клуб "Челсі".

Розуміючи наслідки обмежувальних заходів для "Челсі", британський уряд як виняток дозволив йому продовжувати працювати та санкціонував продаж клубу, за умови, що Абрамович не отримає від цього вигоди.

У травні 2022 року американський мільярдер Тодд Болі та консорціум інвесторів офіційно завершили покупку ФК "Челсі" за $5,25 млрд. Клуб підтвердив, що $3,1 млрд будуть внесені на банківський рахунок у Британії та заблоковані до з'ясування деталей форми передачі цих коштів жертвам російської агресії.

Про те, чому кошти, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі", досі не дійшли до України читайте в статті експертів Софії Косаревич і Ярослава Сидоровича "Челсі" затягує час: чому Роман Абрамович гальмує з передачею Україні коштів від продажу клубу.

За рік після врегулювання попередніх суперечностей з’явилася нова і доволі незвична проблема.

У липні цього року британський уряд повідомив Фонду, що той може отримати кошти лише за умови згоди на обмеження витрат географічними кордонами України. Така умова передбачена в угоді з Європейським Союзом про те, як можна розподіляти кошти, запевняють в уряді.

Таким чином, жоден запит, який надійде до фонду від українців з-за кордону, а таких налічується більше 8 мільйонів, не може бути розглянутий.

Проти такої ідеї виступив не сам лише Фонд, який займатиметься розподілом коштів, але й низка неурядових організацій.

Вони переконані, що, до прикладу, африканські країни, які страждають від нестачі продовольства, пов’язаного з війною в Україні, також заслуговують на компенсацію за рахунок грошей "Челсі".

Питання щодо Африки загалом є дискусійним, оскільки чимало країн континенту не засудили, а деякі навіть підтримали неспровоковану агресію РФ.

Натомість $3,1 млрд з продажу клубу, у порівнянні з необхідними Україні для відбудови $400 млрд – сума, можливо, й не така велика, однак необхідна тим, хто безпосередньо страждає від практично щоденних бомбардувань. З раціональних міркувань, найшвидше допомога потрібна тим, хто найбільше постраждав.

Однак навіть, якщо фонд "Челсі" погодиться на умови уряду щодо обмеження витрат географічними кордонами України, існує ще один фактор.

Стало відомо, що кошти від продажу клубу, котрі мали бути використані для відшкодування наслідків війни, наразі знаходяться на замороженому рахунку компанії Fordstam Limited. Вона належить Роману Абрамовичу та є колишньою материнською компанією ФК "Челсі".

Однак через неподання необхідної документації існує цілком реальний ризик виключення Fordstam з британського реєстру компаній та припинення юридичної особи.

В такому разі кошти з рахунку компанії вважатимуться безхазяйною річчю і перейдуть у власність Корони.

Для знайдення шляху ефективного та справедливого вирішення ситуації, яка склалася з грошима "Челсі", сторони повинні поставити в пріоритет компенсацію жертвам російської воєнної агресії.

Для досягнення заявленої мети потрібна радше грамотно сконструйована модель використання коштів, а не гра наввипередки між урядом та олігархами. В ситуації з грошима Абрамовича її можна створити за наявності правового регулювання використання російських грошей для компенсації жертвам наслідків російської війни.

Якщо ж непродуктивні обговорення та суперечки триватимуть, то кращим виходом було б спрямувати заблоковані кошти у Компенсаційний фонд, який має наповнюватись за рахунок російських активів в рамках механізму Міжнародного реєстру збитків.

Тим більше, на сьогодні до ухваленої розширеної часткової угоди про створення Реєстру приєдналися 45 країн, серед яких є і Велика Британія.

Докладніше – у матеріалі Софії Косаревич і Ярослава Сидоровича "Челсі" затягує час: чому Роман Абрамович гальмує з передачею Україні коштів від продажу клубу.