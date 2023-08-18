Почему деньги от продажи клуба "Челси" российского олигарха до сих пор не дошли до Украины

После начала полномасштабного вторжения британское правительство заявило, что замораживает активы российского олигарха Романа Абрамовича, в том числе футбольный клуб "Челси".

Понимая последствия ограничительных мер для "Челси", британское правительство в виде исключения позволило ему продолжать работать и санкционировало продажу клуба, при условии, что Абрамович не получит от этого выгоды.

В мае 2022 года американский миллиардер Тодд Боли и консорциум инвесторов официально завершили покупку ФК "Челси" за $5,25 млрд. Клуб подтвердил, что $3,1 млрд будут внесены на банковский счет в Британии и заблокированы до выяснения деталей формы передачи этих средств жертвам российской агрессии.

О том, почему средства, полученные от продажи футбольного клуба "Челси", до сих пор не дошли до Украины читайте в статье экспертов Софии Косаревич и Ярослава Сидоровича "Челси" затягивает время: почему Роман Абрамович тормозит с передачей Украине средств от продажи клуба.

Через год после урегулирования предыдущих противоречий появилась новая и довольно необычная проблема.

В июле этого года британское правительство сообщило Фонду, что тот может получить средства только при условии согласия на ограничение расходов географическими границами Украины. Такое условие предусмотрено в соглашении с Европейским Союзом о том, как можно распределять средства, уверяют в правительстве.

Таким образом, ни один запрос, который поступит в фонд от украинцев из-за рубежа, а таких насчитывается более 8 миллионов, не может быть рассмотрен.

Против такой идеи выступил не только Фонд, который будет заниматься распределением средств, но и ряд неправительственных организаций.

Они убеждены, что, к примеру, африканские страны, страдающие от недостатка продовольствия, связанного с войной в Украине, также заслуживают компенсации за счет денег "Челси".

Вопрос по Африке в целом является дискуссионным, поскольку многие страны континента не осудили, а некоторые даже поддержали неспровоцированную агрессию РФ.

Зато $3,1 млрд с продажи клуба, по сравнению с необходимыми Украине для восстановления $400 млрд – сумма, возможно, и не такая большая, однако необходима тем, кто непосредственно страдает от практически ежедневных бомбардировок. Из рациональных соображений, быстрее всего помощь нужна тем, кто больше всего пострадал.

Однако даже если фонд "Челси" согласится на условия правительства по ограничению расходов географическими границами Украины, существует еще один фактор.

Стало известно, что средства от продажи клуба, которые должны были быть использованы для возмещения последствий войны, сейчас находятся на замороженном счете компании Fordstam Limited. Она принадлежит Роману Абрамовичу и является бывшей материнской компанией ФК "Челси".

Однако из-за непредставления необходимой документации существует вполне реальный риск исключения Fordstam из британского реестра компаний и прекращения юридического лица.

В таком случае средства со счета компании будут считаться бесхозной вещью и перейдут в собственность Короны.

Для нахождения пути эффективного и справедливого решения ситуации, сложившейся с деньгами "Челси", стороны должны поставить в приоритет компенсацию жертвам российской военной агрессии.

Для достижения заявленной цели нужна скорее грамотно сконструированная модель использования средств, а не игра наперегонки между правительством и олигархами. В ситуации с деньгами Абрамовича ее можно создать при наличии правового регулирования использования российских денег для компенсации жертвам последствий российской войны.

Если же непродуктивные обсуждения и споры будут продолжаться, то лучшим выходом было бы направить заблокированные средства в Компенсационный фонд, который должен наполняться за счет российских активов в рамках механизма Международного реестра убытков.

Тем более, на сегодня к принятому расширенному частичному соглашению о создании Реестра присоединились 45 стран, среди которых есть и Великобритания.

Подробнее – в материале Софии Косаревич и Ярослава Сидоровича "Челси" затягивает время: почему Роман Абрамович тормозит с передачей Украине средств от продажи клуба.