Британська розвідка: Наступ України на півдні успішний, РФ на Харківщині – ні

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала успішність наступальних дій українських та російських сил за останній тиждень.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у її суботньому зведенні.

Назагал протягом останнього тижня більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною.

"Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян", – вказують у британській розвідці.

Натомість у районі міста Куп’янськ Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів, йдеться в огляді.

"По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки", – вказують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, про звільнення села Урожайне Донецької області стало відомо в середу, 16 серпня. Після цього Збройні сили України повідомляли, що українські війська мали успіх південніше звільненого населеного пункту.

Водночас, як писало з посиланням на джерела The Washington Post, американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна начебто не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.