WP: Розвідка США стверджує, що Україна не зможе досягти ключової мети наступу

Американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

Про це повідомили The Washington Post джерела, які знайомі із засекреченим прогнозом розвідки США, пише "Європейська правда".

Аналіз американської розвідки ґрунтується на тому, що російські окупаційні війська чинять запеклий опір і обороняються за допомогою широкої системи мінних полів і окопів.

Видання припускає, що ця оцінка "спонукатиме Київ і західні столиці звинувачувати одне одного в тому, чому наступ, на який було витрачено десятки мільярдів доларів західного озброєння і військової техніки, не досягнув своїх цілей".

За словами американських посадовців, українські війська, які просуваються до Мелітополя з населеного пункту Роботине, розташованого близько 80 км від міста, залишатимуться за кілька кілометрів від нього.

Офіс директора Національної розвідки США відмовився від коментарів.

Видання зазначає, що в перший тиждень боїв Україна зазнала значних втрат проти добре підготовленої оборони Росії і зараз ЗСУ вирішили перейти до тактики просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту, щоб мінімізувати втрати.

У матеріалі також зазначається, що Україна втратила величезні ресурси у боях за Бахмут Донецької області, через що в адміністрації Байдена занепокоєні тим, що зобов'язання на сході можуть підірвати потенціал контрнаступу на півдні.

Нова оцінка розвідки збігається з секретним лютневим прогнозом США, який вказує на те, що нестача обладнання і чисельності військ може означати, що контрнаступ буде "дуже далеким" від досягнення мети України – розірвати сухопутний міст до Криму до серпня. Ця оцінка була викладена в секретному документі, який виклав американський військовослужбовець Джек Тейшейра у соціальну мережу Discord.

Американські посадовці заявили, що Вашингтон все ще налаштований на те, що Київ здивує скептиків і подолає труднощі. Один з представників Пентагону заявив, що Україна може продовжити контрнаступ взимку, коли все, включаючи забезпечення солдатів теплом і запасами їжі та боєприпасів, стає набагато складнішим.

Це також залежатиме від того, скільки спеціалізованого обладнання і одягу для холодної погоди у них є в наявності, сказав представник оборонного відомства. Але Москва також може перевершити своїх конкурентів під час зимових військових операцій, оскільки "росіяни здатні воювати в холодну погоду", додав посадовець.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна не відчуває тиску з боку Заходу під час контрнаступу.

Раніше у Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону.

Крім того, американське оборонне відомство фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.