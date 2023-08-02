Розвідка Британії: Росія хоче посилити свою армію, але є проблема

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія протягом останніх двох місяців почала формувати нові великі підрозділи для посилення своїх сухопутних військ, однак для цього потрібно проводити нову хвилю мобілізації.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 2 серпня, опублікованому в Twitter.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовувала мобілізованих резервістів для поповнення вже існуючих підрозділів або у складі піхотних частин територіальної оборони.

РФ рідко створює нові загальновійськові формування, такі як загальновійськові армії, які мають бути самодостатньою силою. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом показав себе слабко, додають у розвідці.

У відомстві припускають, що будь-яке нове російське формування будуть використовувати як резервну силу в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої війська для протистояння з НАТО.

"Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати навіть одну нову армію", – додали у відомстві.

В огляді за 1 серпня британська розвідка повідомляла про активні бої на півдні України, а також про проблеми, з якими стикаються російські окупаційні війська.