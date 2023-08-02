Ердоган обговорив із Путіним "зернову угоду" та візит до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 2 серпня, провів телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента.

Під час розмови було домовлено про візит Путіна до Туреччини.

Також Ердоган розповів Путіну про важливість Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала РФ.

За словами турецького президента, "зернова угода" є "містком миру", а її припинення не відповідає нічиїм інтересам.

Ердоган наголосив, що від зриву угоди найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу.

Він поінформував Путіна про те, що після того, як РФ зірвала "зернову угоду", ціни на збіжжя зросли на 15% за останні два тижні.

Ердоган додав, що Туреччина і надалі докладатиме інтенсивних зусиль для продовження ініціативи.

Окремо турецький президент подякував Путіну за 2 протипожежні літаки, які Росія надіслала для боротьби з лісовими пожежами, і висловив задоволення "зростаючим інтересом російських туристів до Туреччини, а також висловив переконання, що цього року буде побито рекорд у туризмі спільними зусиллями".

Нагадаємо, Ердоган у липні заявляв, що в серпні Туреччину має відвідати президент Росії Владімір Путін для переговорів щодо, серед іншого, повномасштабної війни в Україні та "зернової угоди".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.