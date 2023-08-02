Эрдоган обсудил с Путиным "зерновое соглашение" и визит в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 2 августа, провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Во время разговора была достигнута договоренность о визите Путина в Турцию.
Также Эрдоган рассказал Путину о важности Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала РФ.
По словам турецкого президента, "зерновая сделка" является "мостиком мира", а ее прекращение не отвечает ничьим интересам.
Эрдоган подчеркнул, что от срыва соглашения больше всего пострадают страны с низким уровнем дохода.
Он проинформировал Путина о том, что после того, как РФ сорвала "зерновую сделку", цены на зерно выросли на 15% за последние две недели.
Эрдоган добавил, что Турция и в дальнейшем будет прилагать интенсивные усилия для продолжения инициативы.
Отдельно турецкий президент поблагодарил Путина за 2 противопожарных самолета, которые Россия послала для борьбы с лесными пожарами, и выразил удовлетворение "возрастающим интересом российских туристов в Турцию, а также выразил убеждение, что в этом году будет побит рекорд в туризме совместными усилиями".
Напомним, Эрдоган в июле заявлял, что в августе Турцию должен посетить президент России Владимир Путин для переговоров относительно, среди прочего, полномасштабной войны в Украине и "зерновой сделки".
Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
После этого президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.