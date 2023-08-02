Чинний президент Фінляндії виявився найпопулярнішим в історії

Громадяни Фінляндії назвали Саулі Нііністьо найбільш популярним президентом Фінляндії з-поміж усіх, які обіймали цю посаду з моменту здобуття державою незалежності у 1917 році.

Про це свідчить опитування газети Uutissuomalainen, його цитує фінський мовник Yle, повідомляє "Європейська правда".

Нііністьо – дванадцятого президента в історії Фінляндії – назвали найкращим 37% респондентів. Перед обранням на цю посаду він був головою Національної коаліційної партії, міністром фінансів, міністром юстиції, спікером парламенту і директором Європейського інвестиційного банку.

На посаді президента він має широку підтримку більшості фінського політичного спектра, зокрема й через ставлення до Росії та її повномасштабної агресії проти України.

Показово, що на другому місці в рейтингу симпатій фінів з 12% голосів виявився Урхо Кекконен, який був президентом країни з 1956 по 1981 рік та з яким пов’язаний процес "фінляндизації", тобто фактичне підпорядкування зовнішньої політики країни Радянському Союзу.

Далі в рейтингу – Тар'я Халонен, яка була фінською президенткою з 2000 по 2012 рік, Мауно Койвісто (1981-1994), Рісто Риті (1940-1944) та Мартті Ахтісаарі (1994-2000).

Саулі Нііністьо, як відомо, перебуває на посаді два терміни, й у січні 2024 року громадяни Фінляндії обиратимуть його наступника.

Згідно з опитуваннями громадської думки, наразі лідерами є колишній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та голова Банку Фінляндії і колишній єврокомісар Оллі Рен.