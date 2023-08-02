Действующий президент Финляндии оказался самым популярным в истории

Граждане Финляндии назвали Саули Ниинистё наиболее популярным президентом Финляндии из всех, которые занимали эту должность с момента обретения государством независимости в 1917 году.

Об этом свидетельствует опрос газеты Uutissuomalainen, его цитирует финский вещатель Yle, сообщает "Европейская правда".

Ниинистё – двенадцатого президента в истории Финляндии – назвали лучшим 37% респондентов. Перед избранием на эту должность он был председателем Национальной коалиционной партии, министром финансов, министром юстиции, спикером парламента и директором Европейского инвестиционного банка.

На посту президента он пользуется широкой поддержкой большинства финского политического спектра, в том числе и из-за отношения к России и ее полномасштабной агрессии против Украины.

Показательно, что на втором месте в рейтинге симпатий финнов с 12% голосов оказался Урхо Кекконен, который был президентом страны с 1956 по 1981 год и с которым связан процесс "финляндизации", то есть фактическое подчинение внешней политики страны Советскому Союзу.

Далее в рейтинге – Тарья Халонен, которая была финским президентом с 2000 по 2012 год, Мауно Койвисто (1981-1994), Ристо Рити (1940-1944) и Мартти Ахтисаари (1994-2000).

Саули Ниинистё, как известно, находится в должности второй срок, и в январе 2024 года граждане Финляндии будут выбирать его преемника.

Согласно опросам общественного мнения, сейчас лидерами являются бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и глава Банка Финляндии и бывший еврокомиссар Олли Рен.