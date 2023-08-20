Британська розвідка повідомила про новий спосіб атак по території РФ
Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у її зведенні за неділю.
У повідомленні йдеться, що "керівництво Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ, швидше за все, перебуває під сильним тиском з метою покращення протиповітряної оборони над західною частиною Росії".
"Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. Крім того, почастішали повідомлення про ракетні удари по Росії зенітно-ракетних комплексів С-200", – вказують у розвідці.
У Міноборони уточнюють, що "ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів знята з озброєння ППО України", однак "зараз вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета".
"Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", – вказує британська розвідка.
Відомство також припускає, що "тиск, ймовірно, буде особливо сильним на начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова", тоді як "головнокомандувач ПКС генерал Сергій Суровікін, як і раніше, відсутній, адже є підозра, що його затримали у зв'язку з заколотом "групи Вагнера" в червні 2023 року".
Повідомлялося, що у ніч на 20 серпня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, нібито український безпілотник атакував залізничний вокзал у Курську.
Напередодні британська розвідка поінформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як РФ на Харківщині – ні.