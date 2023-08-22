Чи готова Україна до переговорів про вступ до ЄС

З Брюсселя вже надходять обнадійливі сигнали щодо можливого старту переговорів вже наприкінці цього року.

Україна повинна докласти серйозних зусиль для підготовки до цього складного і тривалого етапу.

Докладніше про це – у колонці аналітикині Українського центру європейської політики Олександри Булани та виконавчої директорки ГО "Український центр європейської політики" Любові Акуленко Вступ без послаблень: чому переговори з ЄС будуть складнішими, ніж здається зараз.

Авторки колонки зауважують, що для підготовки до складного і тривалого етапу переговорів необхідно посилити державні інституції та налагодити постійний та продуктивний діалог між урядовими структурами, бізнесом та громадянським суспільством.

"Органи влади мають сформувати переговорну позицію України, тобто оцінити, коли реально українське суспільство буде готове до імплементації того чи іншого акту ЄС і відповідно підготувати план імплементації", – пишуть Олександра Булана та Любов Акуленко.

Також для збереження інституційної спроможності, за їхніми словами, важливо аби основними авторами законопроєктів залишалися саме державні службовці, а не зовнішні експерти. Але для цього потрібно провести повноцінну реформу державної служби, яка дозволить залучати і утримувати в органах влади високопрофесійних фахівців, додають експертки.

Вони нагадують, що реформа державної служби має включати перегляд оплати праці державних службовців, розроблення зрозумілої системи кар’єрного просування, новим підходом до відбору нових працівників (які мають обов’язково володіти англійською мовою на достатньому для виконання робочих задач рівні) та системою навчання вже наявних фахівців.

"Ця реформа має стати пріоритетом №2 після підтримки української армії", – впевнені представниці ГО "Український центр європейської політики".

Для них очевидно, що реформа державної служби, її посилення та підготовка до роботи в умовах членства в ЄС буде одним з основних викликів на євроінтеграційному шляху.

Проте для успішної євроінтеграції також потрібна активна участь і інших зацікавлених сторін, додають авторки колонки. На етапі підготовки до початку переговорів дуже важливим є налагодження постійного контакту між органами влади та бізнесом.

"Бізнес має активно вивчати законодавство ЄС, аналізувати всі можливі ризики, пов'язані з його впровадженням, висловлювати свою позицію органам влади та, у деяких випадках, брати активну участь у формуванні нового законодавства. При цьому найменш конструктивною позицією бізнесу було б використання лобізму для блокування євроінтеграційних законопроєктів", – пишуть Олександра Булана та Любов Акуленко.

Відповідно, щоб уникнути "неприємних сюрпризів", бізнесу необхідно активно залучатися до вироблення позиції щодо відстрочки в імплементації конкретних актів ЄС.

Представниці ГО "Український центр європейської політики" також нагадують, що роль громадянського суспільства у процесі євроінтеграції залишатиметься незмінною – захист демократії. Функціонування демократичних інститутів – один із ключових критеріїв для вступу в ЄС.

"Однією з першочергових задач є залучення громадськості до обговорення євроінтеграційних законопроєктів. Організації громадянського суспільства часто мають глибоку галузеву експертизу в окремих важливих для євроінтеграції секторах і тому важливо, щоб вони були залучені до обговорення і підготовки законопроєктів", – додають експертки.

Докладніше – у колонці Олександри Булани та Любові Акуленко Вступ без послаблень: чому переговори з ЄС будуть складнішими, ніж здається зараз.