Готова ли Украина к переговорам о вступлении в ЕС
Вторник, 22 августа 2023, 12:30
Из Брюсселя уже поступают обнадеживающие сигналы относительно возможного старта переговоров уже в конце этого года.
Украина должна приложить серьезные усилия для подготовки к этому сложному и длительному этапу.
Подробнее об этом – в колонке аналитика Украинского центра европейской политики Александры Буланы и исполнительного директора ОО "Украинский центр европейской политики" Любови Акуленко Вступление без послаблений: почему переговоры с ЕС будут сложнее, чем кажется сейчас.
Авторы колонки отмечают, что для подготовки к сложному и длительному этапу переговоров необходимо усилить государственные институты и наладить постоянный и продуктивный диалог между правительственными структурами, бизнесом и гражданским обществом.
"Органы власти должны сформировать переговорную позицию Украины, то есть оценить, когда реально украинское общество будет готово к имплементации того или иного акта ЕС и соответственно подготовить план имплементации", – пишут Александра Булана и Любовь Акуленко.
Также для сохранения институциональной способности, по их словам, важно, чтобы основными авторами законопроектов оставались именно государственные служащие, а не внешние эксперты. Но для этого нужно провести полноценную реформу государственной службы, которая позволит привлекать и удерживать в органах власти высокопрофессиональных специалистов, добавляют эксперты.
Они напоминают, что реформа государственной службы должна включать пересмотр оплаты труда государственных служащих, разработку понятной системы карьерного продвижения, новый подход к отбору новых работников (которые должны обязательно владеть английским языком на достаточном для выполнения рабочих задач уровне) и систему обучения уже имеющихся специалистов.
"Эта реформа должна стать приоритетом №2 после поддержки украинской армии", – уверены представительницы ОО "Украинский центр европейской политики".
Для них очевидно, что реформа государственной службы, ее усиление и подготовка к работе в условиях членства в ЕС будет одним из основных вызовов на евроинтеграционном пути.
Однако для успешной евроинтеграции также требуется активное участие и других заинтересованных сторон, добавляют авторы колонки. На этапе подготовки к началу переговоров очень важным является налаживание постоянного контакта между органами власти и бизнесом.
"Бизнес должен активно изучать законодательство ЕС, анализировать все возможные риски, связанные с его внедрением, выражать свою позицию органам власти и, в некоторых случаях, принимать активное участие в формировании нового законодательства. При этом наименее конструктивной позицией бизнеса было бы использование лоббизма для блокирования евроинтеграционных законопроектов", – пишут Александра Булана и Любовь Акуленко.
Соответственно, чтобы избежать "неприятных сюрпризов", бизнесу необходимо активно привлекаться к выработке позиции по отсрочке в имплементации конкретных актов ЕС.
Представительницы ОО "Украинский центр европейской политики" также напоминают, что роль гражданского общества в процессе евроинтеграции будет оставаться неизменной – защита демократии. Функционирование демократических институтов – один из ключевых критериев для вступления в ЕС.
"Одной из первоочередных задач является привлечение общественности к обсуждению евроинтеграционных законопроектов. Организации гражданского общества часто имеют глубокую отраслевую экспертизу в отдельных важных для евроинтеграции секторах и поэтому важно, чтобы они были привлечены к обсуждению и подготовке законопроектов", – добавляют эксперты.
Подробнее – в колонке Александры Буланы и Любови Акуленко Вступление без послаблений: почему переговоры с ЕС будут сложнее, чем кажется сейчас.