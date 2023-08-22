Готова ли Украина к переговорам о вступлении в ЕС

Из Брюсселя уже поступают обнадеживающие сигналы относительно возможного старта переговоров уже в конце этого года.

Украина должна приложить серьезные усилия для подготовки к этому сложному и длительному этапу.

Подробнее об этом – в колонке аналитика Украинского центра европейской политики Александры Буланы и исполнительного директора ОО "Украинский центр европейской политики" Любови Акуленко Вступление без послаблений: почему переговоры с ЕС будут сложнее, чем кажется сейчас.

Авторы колонки отмечают, что для подготовки к сложному и длительному этапу переговоров необходимо усилить государственные институты и наладить постоянный и продуктивный диалог между правительственными структурами, бизнесом и гражданским обществом.

"Органы власти должны сформировать переговорную позицию Украины, то есть оценить, когда реально украинское общество будет готово к имплементации того или иного акта ЕС и соответственно подготовить план имплементации", – пишут Александра Булана и Любовь Акуленко.

Также для сохранения институциональной способности, по их словам, важно, чтобы основными авторами законопроектов оставались именно государственные служащие, а не внешние эксперты. Но для этого нужно провести полноценную реформу государственной службы, которая позволит привлекать и удерживать в органах власти высокопрофессиональных специалистов, добавляют эксперты.

Они напоминают, что реформа государственной службы должна включать пересмотр оплаты труда государственных служащих, разработку понятной системы карьерного продвижения, новый подход к отбору новых работников (которые должны обязательно владеть английским языком на достаточном для выполнения рабочих задач уровне) и систему обучения уже имеющихся специалистов.

"Эта реформа должна стать приоритетом №2 после поддержки украинской армии", – уверены представительницы ОО "Украинский центр европейской политики".

Для них очевидно, что реформа государственной службы, ее усиление и подготовка к работе в условиях членства в ЕС будет одним из основных вызовов на евроинтеграционном пути.

Однако для успешной евроинтеграции также требуется активное участие и других заинтересованных сторон, добавляют авторы колонки. На этапе подготовки к началу переговоров очень важным является налаживание постоянного контакта между органами власти и бизнесом.

"Бизнес должен активно изучать законодательство ЕС, анализировать все возможные риски, связанные с его внедрением, выражать свою позицию органам власти и, в некоторых случаях, принимать активное участие в формировании нового законодательства. При этом наименее конструктивной позицией бизнеса было бы использование лоббизма для блокирования евроинтеграционных законопроектов", – пишут Александра Булана и Любовь Акуленко.

Соответственно, чтобы избежать "неприятных сюрпризов", бизнесу необходимо активно привлекаться к выработке позиции по отсрочке в имплементации конкретных актов ЕС.

Представительницы ОО "Украинский центр европейской политики" также напоминают, что роль гражданского общества в процессе евроинтеграции будет оставаться неизменной – защита демократии. Функционирование демократических институтов – один из ключевых критериев для вступления в ЕС.

"Одной из первоочередных задач является привлечение общественности к обсуждению евроинтеграционных законопроектов. Организации гражданского общества часто имеют глубокую отраслевую экспертизу в отдельных важных для евроинтеграции секторах и поэтому важно, чтобы они были привлечены к обсуждению и подготовке законопроектов", – добавляют эксперты.

Подробнее – в колонке Александры Буланы и Любови Акуленко Вступление без послаблений: почему переговоры с ЕС будут сложнее, чем кажется сейчас.