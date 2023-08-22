Глава МЗС Німеччини за постачання Taurus Україні, але "диявол ховається в деталях"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила на захист інтенсивного вивчення німецьким урядом питання про постачання крилатих ракет Taurus, які бажає отримати Україна.

Про це вона заявила після зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

За останні півтора року російської агресії в Україні стало зрозуміло, "що недостатньо просто взяти на себе зобов'язання, але ми повинні також забезпечити, щоб ці зобов'язання могли бути виконані якнайшвидше", – зазначила Бербок.

"Ми також дізналися, як ми можемо краще спілкуватися як міжнародна спільнота, як європейці, хто що постачає, хто де має досвід", – додала глава німецького МЗС.

Самої лише доставки крилатих ракет, за її словами, недостатньо.

"Вони мають бути десь встановлені. Тому це не те питання, яке можна вирішити так швидко. Натомість все технічне має бути інтенсивно перевірено", – пояснила міністерка.

"Урок останніх півтора року полягає в тому, щоб не говорити і не обіцяти щось швидко, а прояснити всі технічні питання. Тому що, як це часто буває, диявол ховається в деталях", – додала вона.

Як повідомлялося, уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме він Україні далекобійні крилаті ракети типу Taurus, про що попросив Київ.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

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