Глава МИД Германии за поставки Taurus Украине, но "дьявол кроется в деталях"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту интенсивного изучения немецким правительством вопроса о поставках крылатых ракет Taurus, которые хочет получить Украина.

Об этом она заявила после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

За последние полтора года российской агрессии в Украине стало понятно, "что недостаточно просто взять на себя обязательства, но мы должны также обеспечить, чтобы эти обязательства могли быть выполнены как можно быстрее", – заявила Бербок.

"Мы также узнали, как мы можем лучше общаться как международное сообщество, как европейцы, кто что поставляет, у кого в чем есть опыт", – добавила глава МИД Германии.

Одной только доставки крылатых ракет, по ее словам, недостаточно.

"Они должны быть где-то установлены. Поэтому это не тот вопрос, который можно решить так быстро. Зато все техническое должно быть интенсивно проверено", – пояснила министр.

"Урок последних полутора лет заключается в том, чтобы не говорить и не обещать что-то быстро, а прояснить все технические вопросы. Потому что, как это часто бывает, дьявол скрывается в деталях", – добавила она.

Как сообщалось, правительство Германии пока не определилось, будет ли оно поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus, о чем попросил Киев.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

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