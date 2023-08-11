Шольц проти, коаліція за: як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову опинився у не новій для себе ситуації, коли йдеться про постачання озброєння Україні.

Київ місяцями просить про певний вид зброї, канцелярія Шольца незмінно вагається, а в німецькому політикумі наростає тиск. В усі попередні рази – чи то у випадку з БМП Marder, чи з танками Leopard – німецький уряд зрештою ухвалював позитивні для України рішення.

Цього разу Шольц переживає дежавю через небажання надати Києву вкрай потрібні далекобійні крилаті ракети Taurus. У той час, як у німецькому парламенті вже сформувалась широка коаліція прихильників цього кроку, у канцлера все ще збереглися аргументи проти.

Про сумніви Шольца і шанси схилити його до передачі Києву ракет великої дальності - читайте далі у матеріалі.

"Винищувач бункерів"

Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про постачання Taurus ще у травні, до початку свого літнього контрнаступу, який виявився складним та кровопролитним з огляду на добре укріплену оборону росіян.

Роль ракет Taurus, які ще називають "винищувачами бункерів", важко переоцінити в умовах, коли Україна воює без належної підтримки з повітря.

Ракета, що належить до найсучаснішої зброї німецьких повітряних сил, виготовлена компанією Taurus Systems GmbH. Це спільне підприємство німецької дочірньої компанії європейської групи озброєнь MBDA та Saab Dynamics зі Швеції. За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP).

Як і Storm Shadow, Taurus здатна знищувати важливі цілі в глибині ворожої території, однак її головна відмінність - діапазон.

Taurus здатна пролітати значно далі, на відстань до 500 кілометрів завдяки більш сучасному реактивному двигуну, і вражати цілі без заходу літака у повітряний простір ворога, а це означає - збереження життя екіпажу. Вона летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

Ракету не без підстав називають "винищувачем бункерів", оскільки вона спроможна знищувати навіть добре захищені об’єкти.

При зіткненні з ціллю її перший заряд пробиває пролом у стіні або стелі. А потім металевий стрижень вагою 400 кг і начинений вибухівкою проникає всередину і вибухає. Як це працює - можна переглянути у докладному відео.

Українські війська могли б використовувати Taurus для знищення командних пунктів, складів і руйнування логістичних ланцюжків росіян.

На заваді використанню Taurus Повітряними силами України не стоять складні технічні проблеми. ЗСУ вже показали, що можуть використовувати крилаті ракети, розроблені для західних типів літаків, наявними у своєму арсеналі Су-24.



Аргументи Шольца

Які ж аргументи зупиняють Шольца від постачання крилатих ракет?

Протягом місяців глава уряду Німеччини повторював, що підтримка Берліна зосереджена на протиповітряній обороні України, аби допомогти їй захиститися від ракетних і дронових атак РФ, а також на інженерній та броньованій техніці і на навчаннях українських військових.

"Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція", - говорив в унісон із канцлером міністр оборони Борис Пісторіус. Буквально днями він повторив, що Німеччина не бачить нагальної потреби у прийнятті рішення щодо передачі Taurus.

Однак публічно і непублічно від уряду лунали кілька пояснень таких вагань. Одне із них - небажання діяти без своїх головних союзників.

"Ми не єдині, хто не постачає. Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - говорив Пісторіус. Цей аргумент віддзеркалює ситуацію із постачанням танків Leopard, на яке Берлін пішов тільки після згоди Вашингтона передати Україні танки Abrams.

Втім, бажання канцлера у цьому випадку не діяти "одноосібно" зрозуміти важко, оскільки Лондон і Париж вже дали Україні свої крилаті ракети, тож очікування, поки Вашингтон зважиться передати ATACMS, виглядає штучним.

Інше побоювання канцлера - мовляв, Україна буде бити цими ракетами не тільки по окупованих Росією територіях, але і по території РФ.

А це, в свою чергу, призведе до неминучої ескалації. Той факт, що зараз Київ завдає ударів безпілотниками по російській території, не заохочує канцелярію до швидкого ухвалення рішення надати ракети. Утім, цю логіку уряду вже критикують у німецькому парламенті, про що ми розповімо далі.

Цього не розуміє і український посол в Берліні Олексій Макеєв. "Страх Заходу перед ескалацією частково заморожує ситуацію - на користь Росії. Це гальмує та обмежує визволення українських територій. Збільшується кількість жертв", - заявляє він.

Крім того, вважає офіційний Берлін, німецькі ракети не здатні змінити ситуацію на полі бою у короткостроковій перспективі. Готовими до розгортання є лише 150 із загалом 600 ракет на озброєнні бундесверу. Експерти зауважують, що виробник міг би відновити і сотні інших ракет для експорту в Україну, однак для цього потрібен час.

Парламентський консенсус

Втім, у німецькому парламенті, зокрема у керівній коаліції, з’являється все більше тих, хто вимагає від Шольца поквапитися з рішенням.

Якщо раніше особливо активними у цьому питанні були "зелені" та вільні демократи, то тепер тиск надходить і з партії канцлера.

У цілому, як констатував політик коаліційної Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, нині всі демократичні сили Бундестагу підтримують постачання Taurus Україні.

"Ми повинні здійснити це якнайшвидше і таким чином допомогти порушити управління та тилове забезпечення військ вторгнення", - заявив Фабер днями.

Його заклик пролунав після того, як у партії Шольца врешті скресла крига.

Депутат СДПН і доповідач з питань оборонного бюджету у бюджетному комітеті Андреас Шварц закликав передати Україні Taurus.

За його словами, контрнаступ пробуксовує, і Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. До слова, Шварц - не єдиний, хто у партії канцлера не розуміє вагань із ракетами, є і інші голоси.

Шварц відкинув аргумент про те, що українська армія може завдати цими ракетами удари по території Росії. Він нагадав, що з уже поставленими артилерійськими системами MARS і HIMARS українці можуть досягти російської території, але досі цього не траплялося.

"Мене не хвилює те, що Taurus буде використаний проти цілей на території Росії. Поки що ми завжди могли покладатися на відповідні домовленості з Києвом", - каже інший соціал-демократ, однопартієць Шварца Нільс Шмід.

Депутати інших партій також звертають увагу на те, що Україна дотримує свого слова не бити по РФ західною зброєю. Ракети Storm Shadow і SCALP Київ досі використовував винятково для ударів по окупованих Росією районах.

А ось депутатка від вільних демократів Агнес Штрак-Ціммерман вазагалі вважає, що Україна має легітимне право запускати ракети і по російській території. "Згідно з міжнародним правом і з військової точки зору, можливо також забезпечити Україну засобами для нападу та нейтралізації військових цілей на території Росії, звідки, як доведено, кожен день по Україні запускаються сотні ракет", - сказала вона.

Зрештою, експерти підкреслюють, що Taurus можна запрограмувати так, аби ці ракети не долітали до РФ. У такому разі залишається тільки навчити українських військових необхідним технічним аспектам. Фахівці кажуть, що не бачать цьому перешкод, оскільки, приміром, ЗРК Patriot, який українці вже опанували, технічно значно складніший.

У той самий час Taurus називають критично важливими для звільнення українських територій, зокрема, Криму.

Завдяки своїй дальності ці ракети можуть охопити весь півострів.

"З Taurus російські війська в Криму були б відрізаними від російських ліній постачання, а Росія була б змушена відмовитися від Криму", - пояснює експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

Все частіші російські полювання на бази ВПС України свідчить про те, що військове керівництво РФ серйозно сприймає загрозу, яку представляють для нього західні крилаті ракети великої дальності.

В Україні ж сподіваються, що вихід дискусій щодо Taurus у публічну площину підштовхне уряд Шольца до позитивного рішення найближчим часом. Вже під час підготовки цього матеріалу з Німеччини надійшла інформація, яка дає сподівання на оптимістичні новини незабаром.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"