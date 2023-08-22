Чорногорія долучилась до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України

Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський і Яков Мілатович провели двосторонню зустріч в Афінах у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", обоє лідерів повідомили у соцмережах.

Зеленський зазначив, що подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також "за приєднання до декларації G7 щодо "безпекових гарантій" для України".

Також вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до саміту миру.

I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.



We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Своєю чергою Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Подгориці.

"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу й співробітництво між нашими країнами", – додав чорногорський президент.

U razgovoru sa predsjednikom Ukrajine @ZelenskyyUa ponovio sam da 🇲🇪 otvoreno i snažno osuđuje agresiju Rusije protiv te zemlje i kazao da će 🇺🇦 u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja. 🤝

1/2 pic.twitter.com/rczLy7Wc2u — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 22, 2023

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Раніше у вівторок стало відомо про долучення Люксембургу до декларації G7. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.