Україна розпочала переговори зі США щодо "гарантій безпеки"

Україна 3 серпня розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки" у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.

Про це інформує офіс президента України, пише "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, ці "гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки".

"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", – зазначив керівник офісу президента Андрій Єрмак, який очолив українську делегацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації Групи семи про так звані "гарантії безпеки" для України на цей час приєдналися вже 12 країн.

У Держдепі повідомляли, що США розглядають довгострокові безпекові зобов’язання окремо від військової допомоги, яку Вашингтон надав і буде надавати Києву.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери держав "Групи семи" спільно проголосили, що беруть на себе політичне зобов’язання захищати Україну під час цієї війни, а також – імовірно – у разі нового нападу РФ.

"ЄвроПравда" публікувала повний текст цього рамкового документа.

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