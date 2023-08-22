Люксембург приєднався до декларації G7 щодо підтримки України

Люксембург став новою країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував Великому Герцогству за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

I am grateful to Luxembourg for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine. I thank Luxembourg and its people for their unwavering support for Ukraine, which is based on shared democratic ideals and the common interests of our Euro-Atlantic family 🇱🇺🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

"Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини", – додав Зеленський.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Станом на зараз уже двадцять п’ять держав приєднались до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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