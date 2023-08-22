Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС – Шмигаль

Україна планує створити ще дев’ять пунктів пропуску на кордоні з країнами, що входять до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.



За його словами, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.



"Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", – сказав прем'єр.

Минулого тижня український уряд схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону – біля села Біла Церква над Тисою.

Нагадаємо, раніше цього літа Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Також Україна долучилась до програми ЄС із розбудови інфраструктури у кількох сферах, щоб покращувати сполучення України з її сусідами з ЄС.