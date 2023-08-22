Украина планирует создать еще девять пунктов пропуска на границе со странами, входящими в Европейский Союз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. Сейчас на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах – создание еще девяти пунктов пропуска и модернизация 13", – сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, больше всего работ планируется провести на границе с Польшей.

"Есть договоренность о получении Украиной 160 млн евро льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска, закупки сканеров", – сказал премьер.

На прошлой неделе украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь над Тисой.

Напомним, ранее этим летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.