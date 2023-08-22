Латвія може дати росіянам відстрочку на складання іспиту для посвідки на проживання

Уряд Латвії збирається змінити закон, щоб ті громадяни Росії, хто до 1 вересня не склав іспит з латиської мови для отримання статусу постійного жителя ЄС, могли отримати тимчасову посвідку на два роки і за цей час його скласти.

Про це після засідання уряду розповів телеканалу LTV міністр внутрішніх справ Маріс Кучинскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, кожен випадок і причини, чому людина досі не склала іспит, розглядатимуть індивідуально. Поки що нікого депортувати не будуть, наголосив Кучинскіс, оскільки це створило б ризики провокацій і судових справ.

Дискусія політиків за зачиненими дверима тривала кілька годин. На думку Кучинскіса, ті поправки до Імміграційного закону, які зобов'язували всіх громадян Росії в Латвії знати латиську, були передвиборчим рішенням, і ухвалення таких рішень слід було б заборонити.

Він нагадав, що близько 10 тисяч громадян Росії або не склали іспит, або навіть не спробували його скласти. Ще 752 людини, за даними Управління у справах громадянства та міграції, вирішили одразу подати документи на тимчасову посвідку на проживання, розуміючи, що іспит не складуть.

Ухвалені торік поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство Росії після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівень від А2 і вище.

За даними PMLP, всього під дію нинішньої редакції Імміграційного закону підпадають 25 316 громадян Росії, які до цього були громадянами або негромадянами Латвії.

За менш як місяць до крайнього терміну менше половини росіян у Латвії записалися на мовний іспит.

Депортації, згідно з нинішнім законодавством, можуть початися з 2 грудня.

Раніше у Сеймі Латвії назвали дані, що для складання мовного іспиту ще нічого не робили 6000 громадян Росії і вони у вересні отримають листи з проханням залишити країну.