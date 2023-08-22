Латвия может дать россиянам отсрочку на сдачу экзамена для вида на жительство

Правительство Латвии собирается изменить закон, чтобы те граждане России, кто до 1 сентября не сдал экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, могли получить временный вид на два года и за это время его сдать.

Об этом после заседания правительства рассказал телеканалу LTV министр внутренних дел Марис Кучинскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, каждый случай и причины, почему человек до сих пор не сдал экзамен, будут рассматривать индивидуально. Пока никого депортировать не будут, отметил Кучинскис, поскольку это создало бы риски провокаций и судебных дел.

Дискуссия политиков за закрытыми дверями продолжалась несколько часов. По мнению Кучинскиса, те поправки к Иммиграционному закону, которые обязывали всех граждан России в Латвии знать латышский язык, были предвыборным решением, и следовало бы запретить принятие таких решений.

Он напомнил, что около 10 тысяч граждан России либо не сдали экзамен, либо даже не попытались его сдать. Еще 752 человека, по данным Управления по делам гражданства и миграции, решили сразу подать документы на временный вид на жительство, понимая, что экзамен не сдадут.

Принятые в прошлом году поправки в Закон об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) ряд документов, в том числе документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше.

По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

За менее чем месяц до крайнего срока менее половины россиян в Латвии записались на языковой экзамен.

Депортации, согласно нынешнему законодательству, могут начаться со 2 декабря.

Ранее в Сейме Латвии назвали данные, что для сдачи языкового экзамена еще ничего не делали 6000 граждан России и они в сентябре получат письма с просьбой покинуть страну.