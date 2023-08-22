Посол у Франції розкритикував скандальні заяви Саркозі щодо війни РФ проти України

Посол України у Франції Вадим Омельченко розкритикував заяви колишнього французького президента Ніколя Саркозі щодо війни в Україні і заявив про "синхронізовану комунікаційну операцію" з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ouest-France, передає "Європейська правда".

В інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 16 серпня, Саркозі заявив, що Україна "повинна залишатися нейтральною", не вступаючи ні в НАТО, ні в Європейський Союз. Для Ніколя Саркозі "Україна є сполучною ланкою між Заходом і Сходом, і вона повинна залишатися такою".

Посол назвав заяви експрезидента Франції "неприйнятними як за формою, так і за змістом".

"Я поважаю його статус. Я читав його книги, які дозволяють мені краще зрозуміти його мислення. Однак мушу сказати, що ці зауваження, як за формою, так і за змістом, є неприйнятними", – відповідає Вадим Омельченко.

"Я не здивуюся, якщо Офіс генерального прокурора України зацікавиться висловленими зауваженнями на предмет наявності в них складу злочину за українським законодавством", – зазначив посол.

Вадим Омельченко, однак, радий, що після його заяв про "зв'язки Ніколя Саркозі з Росією" згадали.

Колишній президент дійсно перебуває під слідством Національної фінансової прокуратури з 2021 року за звинуваченням у "зловживанні впливом" через свою діяльність у Росії. У січні видання Mediapart виявило, що Ніколя Саркозі отримав 300 тисяч євро, коли наприкінці 2018 року вихваляв заслуги Владіміра Путіна під час заходу головного російського суверенного фонду в Москві.

"Для нас це синхронізована комунікаційна операція. Ми бачимо, що ці висловлювання збіглися з висловлюваннями такого ж типу в інших країнах Європи", зокрема в Росії, підкреслює посол України.

"Я бачу, що Ніколя Саркозі не відмовився від активної ролі на французькій політичній сцені. Але, можливо, остання відмовляється від нього", – зазначив Омельченко.

Як повідомлялося, Вадим Омельченко заявив, що Україна вже отримала першу випробувальну партію далекобійних ракет SCALP від Франції, є домовленості про наступні постачання.