Посол во Франции раскритиковал скандальные заявления Саркози о войне РФ против Украины

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко раскритиковал заявления бывшего французского президента Николя Саркози о войне в Украине и заявил о "синхронизированной коммуникационной операции" с Россией.

Об этом он сказал в интервью изданию Ouest-France, передает "Европейская правда".

В интервью Le Figaro, опубликованном 16 августа, Саркози заявил, что Украина "должна оставаться нейтральной", не вступая ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Для Николя Саркози "Украина является связующим звеном между Западом и Востоком, и она должна оставаться таковой".

Посол назвал заявления экс-президента Франции "неприемлемыми как по форме, так и по содержанию".

"Я уважаю его статус. Я читал его книги, которые позволяют мне лучше понять его мышление. Однако должен сказать, что эти замечания, как по форме, так и по содержанию, являются неприемлемыми", – отвечает Вадим Омельченко.

"Я не удивлюсь, если Офис генерального прокурора Украины заинтересуется высказанными замечаниями на предмет наличия в них состава преступления по украинскому законодательству", – отметил посол.

Вадим Омельченко, однако, рад, что после его заявлений о "связях Николя Саркози с Россией" вспомнили.

Бывший президент действительно находится под следствием Национальной финансовой прокуратуры с 2021 года по обвинению в "злоупотреблении влиянием" из-за своей деятельности в России. В январе издание Mediapart обнаружило, что Николя Саркози получил 300 000 евро, когда в конце 2018 года восхвалял заслуги Владимира Путина во время мероприятия главного российского суверенного фонда в Москве.

"Для нас это синхронизированная коммуникационная операция. Мы видим, что эти высказывания совпали с высказываниями такого же типа в других странах Европы", в частности, в России, подчеркивает посол Украины.

"Я вижу, что Николя Саркози не отказался от активной роли на французской политической сцене. Но, возможно, последняя отказывается от него", – отметил Омельченко.

Как сообщалось, Вадим Омельченко заявил, что Украина уже получила первую испытательную партию дальнобойных ракет SCALP от Франции, есть договоренности о следующих поставках.