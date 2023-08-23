Україну відвідає делегація парламентарів 14 країн і Європарламенту

У середу і четвер відбудеться спільний візит в Україну депутатів парламентів 14 держав і Європейського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами голови комісії з міжнародних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона, мета міжнародної делегації – висловити тверду підтримку Україні під час візиту, що припадає на переддень Дня незалежності та сам День незалежності.

На зустрічах із членами парламенту та уряду планують обговорити ситуацію у сфері безпеки та надання Україні допомоги, необхідної для стратегічної перемоги над Росією, яка розв'язала агресивну війну. Також буде порушено питання про притягнення РФ до відповідальності і про компенсацію завданих агресією збитків.

Делегація депутатів парламентів, що складається з 25 осіб, зустрінеться в Києві зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і керівниками парламентських комісій, а також відвідає засідання ВР. Крім того, делегація планує зустрітися із заступником прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийнісом, заступником міністра оборони Андрієм Шевченком і заступником міністра внутрішніх справ Олексієм Сергєєвим.

Під час дводенного візиту делегація також візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві. У четвер, у День незалежності України, депутати відвідають аеродром у Гостомелі та розташоване поблизу Києва місто Ірпінь.

У візиті візьмуть участь делегати від Австрії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Іспанії, Ірландії, Ісландії, Канади, Литви, Польщі, Португалії, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Європейського парламенту, які входять до створеної для підтримки України всесвітньої парламентської мережі United4Ukraine.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.