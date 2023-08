До Києва прибув президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!" – написав Науседа.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f