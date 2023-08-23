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До Києва прибув президент Литви

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Середа, 23 серпня 2023, 09:38

Президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!" – написав Науседа.

Президент Литви також візьме участь у саміті Кримської платформи.

Як повідомили в канцелярії президента Литви, під час робочого візиту до Києва Гітанас Науседа також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і обговорить з ним питання допомоги Україні, яка захищається від російської агресії, і переговори про членство України в Європейському Союзі.

Візит не був анонсований заздалегідь.

Нагадаємо, Естонія, Литва і Латвія приєдналися до декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають також декларацією про "гарантії безпеки".

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

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