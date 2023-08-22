Міністерка оборони Нідерландів привезла в Україну "перший F-16"

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала Україну та вручила українському колезі Олексію Резнікову модель винищувача F-16.

Про це сам Резніков повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Фото з нідерландською колегою та моделлю винищувача міністр підписав так: "Перший F-16" прибув в Україну з Нідерландів! Відлік до великих "соколиних ловів" розпочато!"

The «first F-16» has arrived in Ukraine from the Netherlands!

The countdown to big falconry has begun!

Welcome to Ukraine's capital, dear Kajsa Ollongren @DefensieMin ! pic.twitter.com/FbApui55b8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 22, 2023

Як повідомили в Міноборони, під час зустрічі в Києві Оллонгрен та Резніков обговорили ситуацію на фронті та військову підтримку України.

Нідерланди вже виділили близько двох мільярдів євро на військову та військово-технічну допомогу Україні.

"Ми вже допомагаємо зі спеціальним обладнанням для розмінування й намагатимемося цю допомогу розширювати в подальшому. Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть проробляти проходи у інженерних загородженнях" – розповіла Оллонгрен.

У контексті F-16 міністерка оборони Нідерландів зазначила, що навчання українських льотчиків планується розпочати в Румунії.

Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву винищувачі після завершення навчання. Данія поставить Україні 19 винищувачів F-16 і доставить перші шість літаків до Нового року. Нідерланди, які мають 42 F-16, ще не вирішили, скільки літаків передадуть Україні.

Напередодні також стало відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція.