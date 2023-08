Міністерка оборони Нідерландів привезла в Україну "перший F-16"

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала Україну та вручила українському колезі Олексію Резнікову модель винищувача F-16.

Про це сам Резніков повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Фото з нідерландською колегою та моделлю винищувача міністр підписав так: "Перший F-16" прибув в Україну з Нідерландів! Відлік до великих "соколиних ловів" розпочато!"

The «first F-16» has arrived in Ukraine from the Netherlands!

The countdown to big falconry has begun!

Welcome to Ukraine's capital, dear Kajsa Ollongren @DefensieMin ! pic.twitter.com/FbApui55b8